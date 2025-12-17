"Seguo l'Inter, stanno facendo delle cose più che interessanti. E mi ispiro a Calhanoglu, giocatore dalla classe elevatissima". Lo ha detto Olivier Custodio, centrocampista e capitano del Losanna, nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina. Lo riporta Tuttomercatoweb.com. 

