L'intervento alla caviglia sinistra obbligerà Denzel Dumfries ad uno stop di diversi mesi, motivo che spinge l'Inter a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto già per il mercato di gennaio. Il nome che piace di più è quello di Brooke Norton-Cuffy, assicura la redazione di SportMediaset.

L'esterno inglese è apprezzato dal club nerazzurro per più motivi: in primis la giovane età (parliamo di un classe 2004 nel giro della nazione U21 inglese), ma anche per la forza fisica e duttilità che gli consente di giocare su entrambe le fasce, sia come quinto che come terzino in una difesa a quattro. "Il Genoa chiede tanto, dipenderà dal dialogo tra le due società", chiosa l'emittente televisiva.