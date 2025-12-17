Josep Martinez avrà la sua chance di giocare da titolare contro il Bologna, ma non sarà lo spagnolo a fare da successore a Yann Sommer. Secondo Tuttosport, infatti, da settimane sono iniziate le grandi manovre per arrivare a Guglielmo Vicario, che vorrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza vissuta finora al Tottenham.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
