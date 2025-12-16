A distanza di qualche mese, il futuro di Davide Frattesi è tornato ad essere un tema clamorosamente attuale in casa Inter. L'estate scorsa, Cristian Chivu lo aveva convinto a mettere almeno in standby la partenza, provando a rasserenarlo e a coccolarlo anche in virtù del difficile periodo dell'intervento all'inguine. Per caratteristiche l'ex Sassuolo rappresentava il profilo più vicino al mancato colpo Lookman, ricorda la Gazzetta dello Sport ma "a posteriori, non è un delitto affermare che la missione sia completamente fallita. E adesso il futuro apre scenari ben diversi, con una sola costante: l'addio all'Inter".

Le cause del flop sono diverse: dai continui problemini fisici alla folta concorrenza al centro del campo. "Eppure, quello di Davide Frattesi resta un profilo molto ambito sul mercato" assicura la Rosea che spiega inoltre: "Prima (all'Inter, ndr) vigeva l'obbligo di non cedere il centrocampista a squadre considerate dirette concorrenti, oggi l'unico obiettivo è incassare la cifra richiesta" che dovrebbe aggirarsi intorno ad una trentina di milioni. "Quindi ben venga se dalle parti di viale della Liberazione si presentassero Juve, Napoli, Roma o Newcastle", principali pretendenti al cartellino dell'ex Sassuolo e tutte squadra che "nel recente passato, avevano almeno abbozzato un tentativo di approccio con l'Inter".

Chiellini dal canto suo ha chiuso totalmente ad uno scambio con Thuram, "ma non è escluso che se l'Inter aggiungesse un piccolo conguaglio l'accordo non possa andare in porto". Poi restano in lizza anche Napoli, Roma e sullo sfondo resta il Newcastle. Una cosa è certa sensazione è una: il tempo di Frattesi all'Inter pare finito".