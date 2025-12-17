Si aggiunge un nome nuovo alla lista dei desideri dell'Inter per un nuovo esterno destro. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, infatti, i nerazzurri avrebbero sul taccuino i vari Palestra (difficile arrivi, dovrebbe restare a Cagliari in prestito fino a fine stagione), Norton-Cuffy (non brillantissimo in Genoa-Inter) e Touré (decisamente più in palla quando i nerazzurri hanno affrontato il Pisa) ma anche una vecchia conoscenza della Serie A, Alberto Costa.

Il portoghese, passato in estate a titolo definitivo dalla Juventus al Porto, ha dalla sua una crescita in personalità e capacità offensiva che si è già manifestata nel finale della scorsa stagione, i contro sono i limiti difensivi e le caratteristiche molto più simili a Luis Henrique che non a Dumfries.