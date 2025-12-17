Mentre l'Inter si appresta a partire per l'Arabia, partenza in programma per questo pomeriggio, Sky Sport rasserena i tifosi nerazzurri dopo la sessione di allenamento andata in scena questa mattina. Secondo le ultime notizie svelate dall'emittente satellitare, Hakan Calhanoglu ci sarà sull'aereo che partirà alla volta di Riad e della Supercoppa. Il turco è stato recuperato e farà parte del gruppo a disposizione di Cristian Chivu. Da valutare se prenderà parte al match contro il Bologna.