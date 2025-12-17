Due storia opposte quelle di Zielinski e Frattesi. Il Corriere dello Sport parla di "sliding doors". E in effetti la definizione ci sta, considerando la parabola del polacco e quella dell'azzurro.

In estate, l'ex Sassuolo aveva incassato la fiducia di Chivu nonostante i continui acciacchi fisici e l'operazione, scansando le idee di trasferimento. "Oggi Frattesi, complice anche la decisione di insistere sul 3-5-2 e non cambiare modulo, sta vivendo un paradosso: non solo non ha scalato le gerarchie come pensava, ma addirittura è finito praticamente in fondo - si legge -. In campionato manca addirittura dalla gara con la Lazio del 9 novembre. In 22 convocazioni ha collezionato appena 480' (21' a partita), mentre l’anno scorso giocò 1986' in 56 partite (35' a partita in media). Un dato significativo, che legittima le voci sul futuro lontano da Milano. Chi invece si sta godendo gli effetti della ‘cura Chivu’ è Piotr Zielinski. Il polacco ha trovato la continuità mai avuta nel primo anno in nerazzurro ed ora è alternativa valida anche in cabina di regia, in un ruolo che non ama, ma nel quale si è più volte detto pronto a sacrificarsi per la squadra. Chissà che non inizi ad amarlo: in quella zona di campo, come tanti prima di lui, potrebbe allungarsi la carriera. Una prospettiva assolutamente da non sottovalutare".