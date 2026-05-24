Il derby tra Torino e Juventus è stato momentaneamente sospeso e riprenderà alle 21.45, secondo quanto riportato da TMW, dopo una fase di forte tensione all’interno e all’esterno dello stadio.

La decisione dopo gli scontri

La Lega Serie A ha optato per lo slittamento della gara a seguito di episodi di disordine che hanno coinvolto il settore ospiti e che hanno portato un tifoso bianconero in ospedale in codice rosso, pur non in pericolo di vita. Una situazione che ha reso necessario l’intervento delle autorità e la sospensione temporanea del match per motivi di sicurezza.

Tentativi di mediazione in campo

Nel corso dei momenti più delicati, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli avrebbe anche provato a confrontarsi con una parte del tifo bianconero, nel tentativo di riportare la calma.

Stadio sotto massima sorveglianza

La situazione resta estremamente delicata, con circa 26.000 spettatori presenti e il concreto rischio di ulteriori criticità legate alla gestione dell’ordine pubblico. Per questo motivo si è valutata con attenzione ogni fase della ripresa del gioco, evitando scenari che potessero degenerare ulteriormente, sia durante la partita sia nel deflusso post-gara.

In attesa della ripresa

Il settore ospiti si sta progressivamente svuotando mentre le forze dell’ordine monitorano l’area esterna allo stadio. Resta da capire come evolverà la situazione una volta ripreso il derby, in un clima di forte tensione e massima attenzione.