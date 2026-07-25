Parola d’ordine innovazione. Per restare al passo con i tempi, anticipare di fatto il futuro (anzi viverlo nel presente) e poter lavorare nelle migliori condizioni possibili. L’Inter, secondo quanto constatato da FcInterNews dal ritiro di Donaueschingen, investirà circa 100 milioni di euro nei lavori di edificazione, ammodernamento e ristrutturazione ad Appiano Gentile (soldi che ovviamente non intaccheranno il budget a disposizione per l’acquisto di giocatori in questa sessione di mercato e in quelle successive). Al momento, pure per integrare un percorso iniziato nel 2019 con l’Inter Club House, sono già in corso d’opera i lavori per completare un entro la fine della tournée asiatica un nuovo building, totalmente dedicato alla prima squadra, che comprenderà un’area recovery con piscina riabilitativa, un nuovo spogliatoio, più sauna e bagno turco. Allo stesso tempo un altro edificio, quello dove oggi si svolgono le conferenze stampa dei nerazzurri, verrà ristrutturato, con la nuova sala che potrà ospitare ben 80 persone.

Per prestare la massima attenzione all’aspetto mentale degli atleti verrà varata una collaborazione col professor Ceccarelli del MET (Mental Economy Training), un professionista che da tempo lavora anche con Sinner.

La ristrutturazione del centro sportivo in memoria di Angelo Moratti non riguarderà solo la prima squadra, tanto che la fine di tutti i lavori è prevista entro un paio di anni, ma anche l’Under 23, per un progetto trasversale, che vedrà l’edificazione, dal prossimo ottobre, di un nuovo edificio dedicato alla seconda squadra, con palestra, uffici e spazi originali. Ci sarà una tribuna coperta con sala ospitalità, verrà aggiunto un quinto campo, ora non esistente.

Allo stesso tempo è già stato ammodernato anche Interello, grazie alla costruzione di un nuovo edificio adibito alla squadra femminile: nei prossimi mesi, prima dell’autunno, verrà eretta una nuova tribuna coperta che andrà a completare i campi gara.

A seguire alcune immagini del progetto.