Il gol di Jens Odgaard regala al Bologna la vittoria al fotofinish sul campo del Pisa, nel match che ha aperto il lunedì della 27esima giornata di Serie A. Per i rossoblu si tratta del quinto successo di fila, tra campionato ed Europa League, contro la squadra toscana che dall'arrivo di Oscar Hiljemark in panchina al posto di Alberto Gilardino ha raccolto la miseria di un punto in quattro partite, arrivato all'esordio a Verona. Poi tre ko di fila: Milan, Fiorentina e, appunto, Bologna.