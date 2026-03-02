I numeri sono eccezionali e sono sotto gli occhi di tutti: Federico Dimarco è stato decisivo anche con il Genoa. "Personalmente è una bella stagione, ma se i gol e gli assist non portano titoli, non conta nulla", ha detto l'esterno mancino dopo il 2-0 ai rossoblu.

"Il messaggio è chiarissimo. È arrivato quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Champions, in un momento in cui all’orizzonte si stagliano la Serie A dominata e la Coppa Italia - si legge -. Lo scudetto è l’obiettivo numero uno, la Coppa Italia è l’accompagnamento perfetto per una doppietta tutta nostrana ma non di minor valore. Dopo la scorsa stagione, un anno di traguardi soltanto sfiorati, la rinascita Made in Italy dell’Inter passa da qui. Dimarco lo sa e nelle sue parole ci sono ambizioni e intenzioni di tutta la squadra. Il +10 sul Milan in classifica culla il desiderio tricolore, il derby di domenica prossima fa schizzare l’adrenalina". Prima, però, ci sarà il Como. E poi anche un Monadiale da conquistare con la nazionale azzurra.