Valentin Carboni, come noto, si sottoporrà ad un intervento chirurgico dopo il grave infortunio rimediato nell'allenamento di venerdì al crociato anteriore del ginocchio destro, che lo costringerà ad uno stop quantificabile in circa otto mesi. L'attaccante in prestito dall'Inter al Racing Avellaneda, riferisce TyC Sports, ha deciso di seguire la sua fase di recupero tutta in Argentina, seguito dai medici dell'Academia; non ci sarà quindi ritorno in Italia.

Ricordiamo che Daniele De Rossi, suo allenatore nell'esperienza al Genoa, ha avuto bellissime parole nei confronti dell'attaccante dopo la partita di San Siro con l'Inter: "Siamo rimasti senza parole, nessun ragazzo così giovane merita di farsi male due volte così. Lui forse meno di tutti perché è un ragazzo fantastico. So che sarà distrutto, ma si riprenderà, tornerà quello che ha fatto innamorare tutti", ha affermato a domanda di FcInterNews.it.