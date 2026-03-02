L'escalation del conflitto in Medio Oriente ha portato il Qatar a sospendere tutte le manifestazioni calcistiche in programma in questi giorni, compresa anche la Finalissima del 27 marzo che avrebbe dovuto vedere in campo a Lusail l'Argentina di Lautaro Martinez e la Spagna campione d'Europa. Proprio il CT della Nazionale iberica Luis De La Fuente, intervistato da RNE Deportes, commenta l'incandescente situazione: "Sappiamo che i colloqui sono in corso, le negoziazioni sono in corso. La prima cosa, ovviamente, come società è sperare che il conflitto finisca, ma una volta che sono già coinvolti, e non sappiamo quanto durerà... non so se stanno cercando di trovare una soluzione".

De La Fuente prosegue: "La soluzione, stando a quanto ho capito, sarebbe trovare un'altra sede, se possibile, finché la partita non potrà essere disputata lì. Credo che questa sia più o meno la direzione che stanno prendendo le trattative. Ci si sta lavorando a tutti i livelli".