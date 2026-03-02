Il Milan supera al 90' la Cremonese ed evita di perdere altro terreno sull'Inter. "La sostanza, però, non cambia: a 11 giornate dalle fine, solo un suicidio dell’Inter potrebbe riaprire i giochi per lo scudetto - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Le residue speranze rossonera sono legate al derby di domenica prossima. Solo un successo del Milan, infatti, riaprirebbe uno spiraglio in chiave scudetto. D’altra parte, un pareggio oppure una vittoria nerazzurra, di fatto, chiuderebbe i giochi".

Il quotidiano romano riavvolger il nastro e torna al post finale di Champions. "Ripensando ad allora, la fotografia era quella di una squadra letteralmente consumata ed esaurita dalle fatiche di una stagione infinita, chiusa senza nulla in mano. Il pensiero comune era quello di un ciclo ormai esaurito e di un sorpasso avvenuto del Napoli nella scala dei valori del calcio nostrano - si legge -. Una sensazione che si era ulteriormente rafforzata dopo che l’Inter aveva rimediato due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. Sembrava quasi una sentenza. Invece, 6 mesi dopo, ecco che l’Inter ha dimostrato nuovamente di poter essere ancora padrona assoluta in Serie A".

E si registra anche il fastidio di Chivu, perché nulla era scontato nel percorso interista. "Anzi, come già sottolineato, sin dall'inizio prevalevano i dubbi. E dato che, quei dubbi, con il passare delle settimane sono stati spazzati via, adesso Chivu è infastidito da certe critiche. Chiaro che l’eliminazione dalla Champions ai playoff, da vice-campioni d’Europa e contro il Bodø/Glimt, resti una macchia difficile da cancellare. ma l’Inter è in buona compagnia. Al di là del distacco in campionato, sia Milan (nemmeno qualificato), sia Napoli, sia Juventus sono fuori dalla Champions e pure dalla Coppa Italia", spiega il CdS.