Sfida delicata domani sera al Tombolato tra Cittadella e Inter Under 23, coi granata che arrivano al match del Tombolato con cinque punti di vantaggio in classifica sui nerazzurri. Il tecnico veneto Manuel Iori, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, oltre a fare il punto sulla lunga lista degli indisponibili parla così della squadra di Stefano Vecchi: "Hanno individualità importanti, giocatori con gamba e qualità. Dovremo tenere un buon ritmo, muovere la palla velocemente, a pochi tocchi, e restare compatti quando ci sarà da difendere. Non dovremo allungarci, ma essere aggressivi in avanti con equilibrio".

Iori si appella alla prestazione dei suoi ragazzi nel match di andata: "Fu una partita molto ben giocata, in entrambe le fasi. Muovevamo la palla con velocità, attaccavamo lo spazio e limitavamo le loro qualità".