Inter e Juventus sono alla ricerca di un portiere sul mercato in vista della prossima stagione. Se il club nerazzurro deve pensare a come sostituire Sommer, in scadenza di contratto tra qualche mese, la Juventus deve fare i conti con il rendimento altalenante di Di Gregorio.

Come riportato da La Repubblica, alla Juve piace tantissimo Carnesecchi, ma strapparlo all'Atalanta è molto complicato. Il portiere azzurro viene valutato 45 milioni di euro. Un'altra strada porta a Vicario che il Tottenham può vendere per meno di 30 milioni, ma sull'ex Empoli c'è anche l'Inter.

La novità di mercato però riguarda un altro portiere che gioca in Premier. Inter e Juventus sarebbero sulle tracce anche di Alisson, 33enne in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027. I Reds hanno già acquistato il suo successore, il georgiano Mamardashvili, per cui una trattativa per arrivare al brasiliano potrebbe essere agevolata. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 18:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.