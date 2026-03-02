Andrea Stramaccioni ha parlato questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport della stagione attuale dell'Inter. "Eliminazione in Champions? Questo è il grande rammarico, ma è anche quel che fa arrabbiare Chivu perché un allenatore esordiente all'Inter così tanti punti non li aveva mai fatti. E' una settimana in cui l'Inter può scrivere tanto, essendoci anche la semifinale d'andata di Coppa Italia. Domenica credo sarà una partita a viso aperto perché il Milan se la potrà giocare".

"L'appello di Leao sul derby fa capire l'atteggiamento. Per l'Inter sarà importante vincerla, ma soprattutto fondamentale non perderla. Nel caso in cui l'Inter dovesse vincerla sarebbe un fortissimo indirizzo. Allegri ha posto delle grandi basi, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto coi tifosi. Da questo risultato passerà il resto della stagione. Dovesse vincere riaprirebbe il campionato, altrimenti potrebbe concentrarsi sulla corsa Champions".