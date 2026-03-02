Missione doblete. L'Inter, eliminata dalla Champions, adesso mette nel mirino i due obiettivi domestici di scudetto e Coppa Italia. Si parte domani con l'andata delle semifinali di coppa con il Como.

L'attacco sarà sulle spalle di Esposito, considerando l'assenza certa di Lautaro, quella probabile di Bonny e il momento non idilliaco di Thuram. "L’azzurro e il francese giocheranno assieme pure contro il Milan domenica prossima, alla vigilia del 118esimo compleanno dell’Inter. Quei due sono obbligati a mescolarsi anche se vivono momenti assai diversi - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Lo status di Pio dentro al club cresce, infatti, di giornata in giornata, anzi è diventato proprio lui, il più giovane, l’attaccante principe a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Al contrario, il figlio di Lilian è in fase di misteriosa bassa marea: vive il momento più complicato della sua avventura nerazzurra iniziata nell’estate del 2023. Mai Thuram era stato così marginale, periferico, e per molti ci sarebbe una precisa spiegazione inconscia: il francese inizia a temere il vento che soffia alle spalle, visto che Esposito prima o poi si sposterà sulla corsia di sorpasso. In attesa di quel momento, Pio vive solo l’oggi e intende caricarsi tutta l’Inter su spalle già larghe: senza Lautaro, è l’unica punta davvero in grado di farlo".

