L’Inter continua a guardare con attenzione ai giovani più promettenti del panorama europeo e ha messo nel mirino Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 della Stella Rossa di Belgrado.

A confermare l’interesse dei nerazzurri è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato, l’Inter non si limita a un semplice monitoraggio: il club avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire margini, tempi e costi di un’eventuale operazione.

La concorrenza, però, non manca. Su Kostov ci sarebbero diversi club stranieri, con interessamenti importanti anche dalla Spagna. Nonostante questo, l’Inter starebbe cercando di “posizionarsi” in anticipo, consapevole del potenziale del ragazzo e della possibilità di anticipare la corsa rispetto ad altri top club.

Il profilo di Kostov viene descritto come uno dei più interessanti della sua generazione: centrocampista moderno, già apprezzato per qualità tecniche e personalità non comuni per l’età. In casa nerazzurra l’idea è chiara: investire su prospetti di livello prima che il loro valore esploda, costruendo in prospettiva una rosa sempre più giovane e sostenibile.