Il 2-0 contro il Genoa rappresenta la giusta reazione che ci aspettava dopo l'eliminazione in Champions. La squadra in campionato continua a mantenere numeri da scudetto, quello scudetto che tutti vogliono fortemente cucirsi sul petto per la 21esima volta. L'analisi di Andrea Bosio è affidata come sempre al podcast post partita: ascoltalo qui di seguito (clicca qui se segui da app).

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 13:14
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture