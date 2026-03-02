Vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia per l'Inter, che si raduneà martedì prima di raggiungere Como. Valutazioni in corso per Cristian Chivu in merito alla formazione da mandare in campo al Sinigaglia: mancheranno in attacco Yoan Bonny e Lautaro Martinez, col capitano che potrebbe tornare in campo in occasione della partita contro la Fiorentina al Franchi prima della sosta per le Nazionali.

Chi si candida per giocare dall'inizio è Hakan Calhanoglu, pronto a mettere minuti verso il derby. Stesso discorso in difesa per Francesco Acerbi, possibile titolare con Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. A centrocampo spazio per Petar Sucic, dubbio Federico Dimarco: qualora riposasse gioca Carlos Augusto.

