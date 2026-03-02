Intervistato da Sportitalia, Claudio Marchisio si è proiettato al derby di Milano di domenica sera: "Mi aspetto una gara avvincente, che l'Inter potrà giocare con più serenità rispetto al Milan. Sarà una serata spettacolare perché entrambe arrivano bene a questo appuntamento", le parole dell'ex centrocampista della Juve. Che, poi, si è concentrato sul lavoro di Cristian Chivu alla sua prima esperienza da tecnico in una big: "Mi ha sorpreso, non perché non credessi nelle sue qualità, ma perché non è mai facile sostituire un allenatore dopo tanti anni. Ha risposto bene, gli va dato il merito di aver portato le sue idee e il suo gioco a un'Inter già forte. I risultati parlano per lui".