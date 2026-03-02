Non sono stati fissati degli esami strumentali ma la situazione di Bonny va gestita con delicatezza senza affrettare i tempi. Lo conferma il Corriere dello Sport nell'edizione odierna.

Secondo il quotidiano romano, per l'attaccante francese, sostituito sabato sera nel finale del match contro il Genoa, la situazione risulta sotto controllo. Senza dubbio l'ex Parma salterà la sfida di domani a Como, poi lo staff medico nerazzurro lo seguirà passo dopo passo per provare a metterlo a disposizione di Chivu in vista del derby di domenica.

Lautaro, invece, è ancora ai box: il capitano spera di tornare a Firenze il 22 marzo.

Sezione: Focus / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 11:02 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture