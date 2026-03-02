Anche Nicola Ventola, presente nello studio di Viva el Futbol, ha parlato così del successo rotondo dei nerazzurri contro il Genoa, elogiando gestione e capacità tecniche: "L'Inter quando gioca con qualità è bella da vedere. Dopo il gol di Dimarco, contro il Genoa la gara è andata in discesa. L'Inter è l'unica squadra in Italia che domina davvero tante partite, soprattutto in casa. E' una macchina che gira alla perfezione. Dimarco? Giocatore incredibile, lo puoi schierare dappertutto. Ci dà fiducia anche in chiave nazionale".