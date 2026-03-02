I goal di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu hanno regalato l'ottava vittoria consecutiva all'Inter, che si avvicina sempre di più al suo ventunesimo Scudetto. Il 2-0 di San Siro contro il Genoa - secondo i betting analyst di Snai - tiene chiusa la corsa Scudetto: il primo titolo di Cristian Chivu si gioca a 1,05 - in linea con la rilevazione della scorsa settimana - mentre scende in lavagna da 12,50 a 10,00 il sogno della rimonta di Massimiliano Allegri che porterebbe a Milanello la seconda stella, ancora a -10 in classifica dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Cremonese.

Fuori dai giochi, in quota, i campioni d'Italia del Napoli che, nonostante la vittoria per 2-1 a Verona, sono a -14 dai nerazzurri: la loro clamorosa rimonta si gioca a 34,00 su 888sport. Stesso discorso per Roma e Juventus, viste rispettivamente a 66,00 e 150,00.