Non c'è soltanto Cristian Chivu in odore di rinnovo in casa Inter (fino al 2028 con opzione per il 2029). Come riporta Tuttosport, anche Benny Carbone dovrebbe prolungare il contratto coi nerazzurri, nonostante un campionato con qualche difficoltà.

Il tecnico ha infatti conquistato la Supercoppa Italiana e ha raggiunto i quarti di finale di Youth League proprio la scorsa settimana battendo il Betis. Pronto per il tecnico un contratto fino al 2027, a breve l'appuntamento per le firme di rito.