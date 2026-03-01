Per avere un parere autorevole sull'Inter di Cristian Chivu, Lega Serie A ha aperto i suoi microfoni all'ex difensore nerazzurro Fabio Galante che si è espresso così: "Credo che l'Inter di Chivu sia simile all'Inter di Simone Inzaghi, anche perché i componenti sono gli stessi a parte qualche giocatore arrivato in estate. Chivu è stato molto bravo a non stravolgere, ad entrare nella testa dei giocatori, a portare qualche correzione e a coinvolgere tutta la rosa. Io credo sia stato bravo a fare questo".

Focus poi sulla difesa nerazzurra di oggi: "A livello di singoli è fortissima, poi è fortissima anche di reparto. Se manca uno dei titolari, anche se oggi la parola titolare non si usa più, possono giocare giocatori esperti come Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Ma Manuel Akanji, Yann Bisseck e Alessandro Bastoni sono difensori completi, veloci, che fanno anche dei gol. Akanji non lo salti quasi mai nell'uno-contro-uno, Bisseck sta migliorando tanto, Bastoni anche tecnicamente riesce a spingere. L'Inter è messa molto, molto bene".

La stella designata della squadra, comunque, rimane Lautaro Martinez: "Lo prendo come simbolo di questa Inter che non si arrende mai, ha ancora un livello altissimo. È un attaccante dalla fame incredibile, se penso alla partita che fa è uno che non vuole mai perdere, dà tutto, gioca per il compagno, si sacrifica. E poi mi piace l'atteggiamento, incita, saluta, è un vero leader. Fare paragoni con Ronaldo no, però credo stia facendo cose incredibili e mi auguro possa farne per tanti anni. Trovare uno così è difficile".

Dalla classe di Lautaro alla freschezza di Pio Esposito: "In questa stagione è stato il giocatore che mi ha stupito più di tutti, per la personalità che ha. Non era facile giocare all'Inter, all'inizio ha avuto tanta pressione. Ma lui è bravissimo, un attaccante fisico che migliora giocando con la squadra. Mi auguro sia il centravanti del futuro anche per la Nazionale. Mi ricorda un mix tra Bobo Vieri e Luca Toni". Scudetto già vinto? "No, perché mancano tantissime partite. Servono ancora tantissimi punti, quindi purtroppo non è ancora chiusa".