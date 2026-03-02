La Nazionale italiana Under 15 tornerà in campo domani (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) a Riano, in provincia di Roma, per il primo dei due confronti amichevoli contro i pari età della Spagna; il secondo è fissato per giovedì (ore 10.30), sempre al Riano Athletic Center.

"Affrontare la Spagna non è mai facile perché le loro squadre hanno sempre dei valori importanti - le parole del tecnico Enrico Battisti a FIGC.it -. Sappiamo perfettamente che sarà un doppio confronto probante, che ci dirà a che punto siamo della nostra crescita. Quando li abbiamo affrontati a dicembre, ci hanno battuti, nonostante avessimo offerto una buona prova, considerando anche che, per noi, era l’esordio stagionale. Siamo curiosi di vedere se abbiamo fatto dei progressi rispetto a quella partita”.

Gli Azzurrini si sono radunati ieri sera e, dopo il risveglio muscolare di questa mattina, hanno svolto, nel pomeriggio, la seduta di allenamento di rifinitura in vista della sfida contro le Furie Rosse, che i ragazzi di Battisti hanno già affrontato a dicembre, in occasione della gara d’esordio nel Torneo di Sviluppo UEFA al St George's Park National Football Centre di Burton upon Trent, in Inghilterra, quando l’Italia perse per 2-1.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Elias Giovannini (Bologna), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Zanotti (Atalanta);

Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus);

Attaccanti: Gian Maria Boga (Cesena), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Ghassan Ouled-Amor (Wolfsburg), Lorenzo Vitali (Parma).