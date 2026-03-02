Sarà un'Inter con l'attacco dimezzato quella che domani scenderà in campo a Como per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, non dovrebbe essere rischiato Ange-Yoan Bonny, uscito acciaccato dalla partita con il Genoa.

"Mi hanno detto che non ha niente di che ma non mi fido più...", aveva detto Chivu dopo il match di sabato sera. "In effetti, il francese ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa: ieri è stato rivisto dallo staff medico ad Appiano, ma il consulto decisivo sarà oggi. Di ritorno nel centro sportivo, si deciderà se fargli fare o meno degli esami. Di certo, non partirà per Como, ma ci sono buone possibilità che ci sia per il derby", scrive oggi la Gazzetta.