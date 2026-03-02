I troppi impegni ravvicinati portano Cesc Fabregas, allenatore del Como, a saltare la rituale conferenza stampa della vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico iberico, in accordo con la società, ha deciso di limitarsi a rilasciare alcune dichiarazioni ai canali ufficiali, che verranno poi trasmesse in giornata, preferendo concentrare i suoi sforzi sull'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani sera. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 12:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture