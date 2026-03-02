L'Inter allunga ulteriormente la lista dei clean sheet in campionato. Dopo aver mantenuto la porta inviolata con il Genoa, sono diventate 15 su 27 le partite nelle quali il portiere nerazzurro non ha incassato alcuna rete.

Un dato ragguardevole nonostante le perplessità sul rendimento di Yann Sommer, scrive la Gazzetta dello Sport. E siamo dinanzi a un piccolo record: quella nerazzurra è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata nei 5 principali campionati europei. Chivu ha ora la quarta difesa della Serie A con 21 reti subite.