Diamo il via alla settimana di Milan-Inter, derby di ritorno in cui la squadra nerazzurra potrebbe chiudere virtualmente il discorso scudetto. Viviamo insieme anche la vigilia di Como-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia.

Data: Lun 02 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
