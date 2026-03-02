Lunedì di riposo a Milanello per il Milan nella settimana che porta al derby, ma non per tutti. Come riferisce Sky Sport, ha infatti lavorato Matteo Gabbia, rimasto fuori contro Parma e Cremonese a causa del problema al flessore. Lo stesso infortunio che ha fermato Davide Bartesaghi nel finale della partita di Cremona: l'esterno rossonero andrà valutato alla coscia destra e come il compagno resta in dubbio per l'Inter.

Niente riposo nemmeno per Nicklas Fullkrug, che convive da tempo con un fastidio al mignolo del piede, né per Santiago Gimenez, che attende il consulto che stabilirà i tempi di recupero per rivederlo in campo.