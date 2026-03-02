Il Como è in un grande momento e domani ospita l'Inter per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Fabregas potrebbe rilanciare Diao dal 1'. "Il senegalese, persa per infortunio la Coppa d'Africa, due giorni fa è rientrato (e bene) contro il Lecce dopo 75 giorni di assenza. Un valore aggiunto per il Como che dovrà rinunciare alla qualità di Addai per tutto il resto del campionato, mentre Morata è da verificare in vista di domani sera", si legge. In dubbio anche Baturina, sempre per problemi fisici. Certo il rientro dall'inizio di Nico Paz, rimasto inizialmente fuori dal match con il Lecce per ragioni disciplinari non meglio specificate.