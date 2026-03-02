Alla vigilia di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, Cesc Fabregas ha inquadrato così quella che è a tutti gli effetti una sfida storica per i lariani: "E' un momento importante della stagione, noi dobbiamo prendere questa partita dandole l'importanza che ha - le sue parole ai canali ufficiali del club -. Lo stadio deve essere una piccola bombonera domani, speriamo di fare una buona partita. Noi pensiamo di partita in partita, per noi è una stagione lunga e vediamo quante gare vinceremo da qui alla fine. L'Inter è la squadra più forte del campionato, già da tanti anni, ha grandissimi giocatori. Proveremo a fare una grande gara, sapendo la loro forza e i loro pochi punti deboli. proveremo a farle male".