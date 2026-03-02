Michele Serena, ex difensore di Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW del percorso della squadra nerazzurra di Chivu in campionato.

"Quanti sono gli allenatori che al primo anno hanno vinto lo Scudetto? Il discorso non è ancora chiuso, ma solo l'Inter può perderlo ormai - le sue parole -. Chivu ha rilevato la squadra da Inzaghi e alla prima occasione sta centrando il tricolore, a dimostrazione dell'ottimo lavoro. Ed è in semifinale di Coppa Italia".

"I risultati parlano da soli. Poi anche a me 'rode' per l'eliminazione con il Bodo/Glimt, ma questo è il bello dello sport, non sempre vince il più forte. Non toglie nulla a ciò che sta facendo fin da subito Chivu", ha poi aggiunto.