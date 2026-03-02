L'Inter di domani sera contro il Como potrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique e Zielinski tra i tanti candidati (come si legge sul Corriere della Sera) a poter giocare come trequartisti alle spalle dell'unica punta. 

Poi ci sarà il derby, a cui l'Inter arriva senza sensi di colpa per la Champions smarrita nel percorso e senza complessi d'inferiorità, visti i dieci punti di vantaggio in classifica. Da ricordare, come si legge sul quotidiano, che l'eventuale accoppiata Scudetto-Coppa Italia non si vede in casa nerazzurra dai tempi di Mourinho.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
