Dopo il pareggio a reti bianche contro l'Inter U23, Giovanni Cusatis, allenatore dell'Alcione Milano, ha espresso la sua soddisfazione in sala stampa: "È stata una partita molto difficile, di altissimo ritmo e altissima intensità. Abbiamo incontrato una squadra forte con due giocatori importanti. Mi è piaciuto moltissimo lo spirito che abbiamo avuto e la compattezza di squadra: non concedere neanche un tiro all’Inter secondo me è segno di una squadra matura che sa esattamente quello che vuole. Sono molto contento da questo punto di vista. Hanno corso tanto, ma noi sui cross e nella difesa della porta ci comportiamo molto bene", le parole riportate da TuttoC.com.