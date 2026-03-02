L'Arsenal, in cerca di un centrocampista di esperienza, punta con decisione su Leon Goretzka, che in estate lascerà il Bayern Monaco a zero. Secondo il giornalista della BILD Christian Falk, i Gunners hanno già provato a prelevare il giocatore nel mercato di gennaio, tentativo non andato a segno in quanto Goretzka aveva comunicato all'Arsenal di aver dato la sua parola al Bayern di rimanere nel club per il resto della stagione. Ora, però, ci sono forti possibilità che Goretzka possa trasferirsi all'Arsenal quest'estate, se il club dovesse presentare un'offerta. Falk, però, conferma a CF Bayern Insider che anche l'Inter è sulle tracce del giocatore: "Un giocatore esperto come Leon Goretzka, che è anche molto fisico, potrebbe aiutare questa squadra. In Italia, l'età non è un fattore così importante come in Bundesliga o in Inghilterra, che ama investire principalmente sui giovani. Quindi, non è solo l'Inter ad essere interessata, ci sono anche Milan e Juventus".

Il giornalista, molto vicino alle cose del Bayern Monaco, agiunge: "Non sono sicuro che deciderebbe di andare in Serie A se ricevesse un'offerta anche dalla Premier League. Certo, ha prima bisogno di un'offerta dall'Inghilterra, e vale la pena considerare che ha 31 anni. Tuttavia, ho sentito dire che l'obiettivo principale di Goretzka è la Premier League, ma è interessato anche all'Italia".