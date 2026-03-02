Per qualche giorno, nell'ormai lontano 2013, John Carew ha accarezzato la possibilità di diventare un giocatore dell'Inter, alle prese in quel momento con una vera e propria ecatombe di infortunati che avrebbe compromesso la stagione della squadra di Andrea Stramaccioni. Poi, però, le visite mediche diedero esito negativo e l'attaccante norvegese dovette rinunciare. Oggi, l'ex romanista torna su quei giorni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Andai a Milano, ma non superai le visite mediche. Non mi è mai stato spiegato con chiarezza quale fosse il problema: credo riguardasse le ginocchia”.