Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo, è uno dei nomi attenzionati dalla dirigenza dell'Inter in ottica mercato per raccogliere l'eredità in porta di Yann Sommer. Lo svizzero, in scadenza di contratto, difficilmente resterà a Milano e per questo Marotta e Ausilio sono chiamati a trovare un sostituto.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il portiere classe 2002 è deciso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il Friburgo e potrebbe lasciare il club nella prossima estate. Su di lui ci sono tanti diversi club europei, non solo l'Inter.