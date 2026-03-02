Sarà il brindisino Marco Di Bello a dirigere la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma domani allo stadio Sinigaglia. Di Bello avrà la collaborazione di Peretti e Colarossi, con Zufferli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Fabio Maresca. L'altra semifinale tra Lazio e Atalanta sarà invece diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo. 

