Nel corso della puntata di 'Viva El Futbol', Lele Adani ha voluto dedicare una parentesi alla stagione mostruosa che sta facendo Federico Dimarco in questa Serie A: "Sabato ero allo stadio per Inter-Genoa, a un certo punto, verso il 58', sembrava non stare così bene, si guardava intorno e ho pensato che magari Chivu gli avrebbe risparmiato 20' - il racconto dell'ex difensore -. Invece no, ha corso fino al 95esimo. La fascia con lui è sempre occupata, sulla sinistra arriva un treno con i polpacci così, sempre col passo giusto per far partire il cross. Super-giocatore, se si sommano gol e assist è nettamente al primo posto in Serie A. Una cosa unica, un terzino che fa il dieci".