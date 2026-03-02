Si è conclusa in una cornice indimenticabile l'esperienza educativa con Lega Serie A e CSI che ha regalato una serata di emozioni uniche ai 40 ragazzi degli oratori di Milano, ospiti a San Siro in occasione di Inter-Genoa. "I giovani protagonisti per la nostra città nella Philadelphia Junior Cup hanno incontrato le legend nerazzurre Fabio Galante, Francesco Toldo e Joel Obi ed insieme hanno potuto assistere al riscaldamento delle squadre dal bordocampo.

Si tratta del momento conclusivo del percorso di riflessione offerto dal Club agli adolescenti che partecipano al torneo nazionale organizzato da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano. Nell’ambito del progetto, più di 300 ragazzi hanno compiuto una visita guidata del Memoriale della Shoah in occasione della Giornata della Memoria, approfondendo i valori cardine del progetto 'Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out'.

Il tifo positivo è il modo migliore per mettere in pratica il rispetto, l’amicizia e l’inclusione, strumenti fondamentali di contrasto al razzismo, in ogni contesto, a partire dagli spalti dello stadio" si legge su Inter.it.