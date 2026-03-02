Gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni per Davide Bartesaghi, uscito per un problema muscolare ieri nel finale della gara tra Cremonese e Milan; viene dunque confermata la prima diagnosi di semplice risentimento al flessore. Gia a metà settimana, potrebbe tornare ad allenarsi coi compagni; buone chance, quindi, di essere presente al derby di domenica. L'attaccante Santiago Gimenez ha svolto una visita di controllo che ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni l'attaccante ultimerà il lavoro propedeutico al ritorno in gruppo.