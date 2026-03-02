In vista del derby di Milano, prossimo match in programma per l'Inter, gara che la squadra di Cristian Chivu affronterà in casa dei cugini, il Secondo Anello Verde ha cominciato a muoversi per organizzare le varie attività in vista del 118esimo anniversario dalla nascita della Beneamata, fondata il 9 marzo 1909 al ristorante L'Orologio.

Dalla viva voce della Curva, arriva quello che è il 'programma' della serata: "Comunque vada al derby, alla fine della partita, ci troviamo fuori dalla metropolitana in Cordusio e faremo un corteo fino a dove è nata l’Inter visto che sarà il giorno del compleanno". L'invito è quello di essere presenti in massa "per fare un corteo allucinante. Se poi vinciamo il derby facciamo un manicomio!".