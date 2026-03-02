Dopo lo "scarico" di ieri, oggi per l'Inter è già vigilia di partita: domani a Como l'andata della semifinale di Coppa Italia. E l'allenamento odierno potrebbe fornire indizi più precisi sulla formazione che scenderà in campo, tenendo presente che poi domenica è in programma il derby, gara chiave per la lotta al tricolore.

Domani a Como potrebbe toccare a Calhanoglu in regia, con il turco bisognoso di minuti dopo la buona porzione di match contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, si prevede uno spezzone anche per Dumfries, mentre appare possibile che rifiatino Dimarco e Luis Henrique (dentro Darmian). In difesa, invece, spazio ad Acerbi, rimasto in panchina sabato scorso in favore di De Vrij.