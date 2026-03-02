La prossima estate ci sarà la rivoluzione in casa Inter, secondo Antonio Cassano: "Sono quasi sicuro che l'Inter cambierà modulo, quindi cercheranno degli esterni per fare uno step successivo anche a livello internazionale - il pronostico di FantAntonio a 'Viva el Futbol' -. Non ce ne sono tanti in giro, chi può andare a prendere l'Inter? Sono andato a controllare: bene che vada, questo tipo di giocatori costano 70-80 milioni di euro. Se, per esempio, vai a prendere Martinelli, che fa panchina all'Arsenal, ti costa 60 milioni di euro di cartellino 10 milioni di euro a stagione di stipendio. Per questo motivo, sono pronto a scommettere che sacrificheranno Thuram. Poi ci sono altri giocatori che vanno a scadenza, tra cui Calhanoglu, con il Galatasaray che si rifarà vivo per prenderlo. Vendendo Thuram a 70-80 milioni di euro, più questi addii, un po' di soldini per rifare la rosa li hai".