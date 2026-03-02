Domani sera, per il primo round di Coppa Italia contro il Como, Cristian Chivu ricorrerà inevitabilmente al turnover rivolgendo anche un pensierino al derby di domenica sera: ecco perché sia Federico Dimarco che Nicolò Barella potrebbero riposare, secondo Sky Sport. Per due titolarissimi che tirano il fiato, altri due hanno buone probabilità di partire dal via: Alessandro Bastoni, assente per squalifica col Genoa sabato scorso, e Hakan Calhanoglu per fare il rodaggio in vista della sfida dell'ex al Milan.

Qualche dubbio in più sulla composizione del reparto avanzato: non è impensabile che, alla luce delle assenze degli infortunati Bonny e Lautaro, Chivu decida di schierare un trequartista a supporto di una punta. L'alternativa più credibile, al momento, rimane comunque la coppia Pio Esposito-Thuram.