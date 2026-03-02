L'Inter batte 2-0 il Genoa e volta così pagina dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo. A risolvere la gara col Grifone sono stati Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu dal dischetto. Proprio il gol del turco è stato argomento di conversazione tra Piotr Zielinski e i colleghi di Sport Mediaset che hanno intervistato in esclusiva il centrocampista polacco alla vigilia dei quarti di Coppa Italia contro il Como.

Calhanoglu voleva lasciarti il rigore, ma tu hai rifiutato, lasciando che fosse lui a calciarlo. Un bel gesto per lui ma anche per il gruppo, raccontacelo.

"Certo, poi Hakan ha un piede educatissimo, calcia benissimo i rigori, è tornato ed era giusto fargli fare gol. Doveva prendere lui la palla. È questo anche il bel gesto per tutta la squadra".

I tifosi vi hanno supportato ancora di più dopo l’uscita dalla Champions. Ne avete riparlato tra di voi di quell’eliminazione?

"Sicuramente i nostri tifosi sono stati fantastici, ci hanno sempre sostenuto e ci hanno dato una grande mano anche l’altro ieri sera. Poi ovviamente la delusione c’era, per fortuna si è giocato subito col Genoa e abbiamo dato la risposta giusta".

E adesso c’è il Como in Coppa Italia. Che ne pensi di Nico Paz?

"È un fuoriclasse. Sta dimostrando la sua qualità ha numeri impressionanti, bisognerà fare attenzione a lui ma non solo perché il Como fa un gioco fantastico e ha tantissimi giocatori di qualità e come struttura sono veramente forti. Poi hanno un grandissimo allenatore e gli effetti si vedono".

Cosa ti impressiona particolarmente. Vi aspettate due partite diverse dalla gara d’andata in campionato?

"Penso l’organizzazione, come si muovono e giocano bene, fanno un palleggio di grande qualità che mette in difficoltà tutti. Sarà una partita molto difficile".

I tifosi sono già in clima derby. È diventata una maledizione il Milan? Quanto ci tenete a provare a chiudere i conti?

"Intanto pensiamo al Como, poi pensiamo al derby. Ovviamente le ultime partite non sono andate come volevamo, ma penso anche che nell’ultima in campionato meritavamo qualcosa in più. Ma ci sarà tempo per preparare e pensare bene a quella gara e dimostrare la nostra forza".

L’obiettivo è il Doblete?

"Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti, abbiamo tutto nelle nostre mani".

Fai un fioretto: se Zielinski segna il gol decisivo col Milan cosa è disposto a fare?

"Non lo so. Non penso sia importante chi fa gol, ma vincere questa partita perché sarebbe un bel regalo per i tifosi e per noi stessi, per quello che stiamo facendo".